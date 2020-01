Uus koroonaviirus võis levida ka Austraaliasse

Queenslandi tervishoiuametniku sõnul käis mees hiljuti Kesk-Hiinas Wuhani linnas, mis on uue koroonaviiruse epitsenter. Viirusesse on nakatunud 218 inimest üle maailma, peamiselt Hiinas, ning selle tagajärjel on surnud vähemalt neli inimest.

Austraalias karantiini pandud mees on tervenemas Austraalia kirdeosas Brisbane'i linnas. Ametnikud ootavad proovide tulemusi, et saada teada, kas tal on uus viirus või mitte, ütles Queenslandi peaarst Jeanette Young.

Pärast uudist Austraalia esimesest arvatavast uude viiruse nakatumise juhtumist teatasid võimud, et hakkab neljapäevast alates põhjalikumalt uurima Sydneysse Wuhanist saabuvaid inimesi.

Sydneysse tulevaid reisijaid ootavad ees bioturvalisust tagavad seadmed ja tervishoiuametnikud, kes jagavad välja inglise ja hiina keelseid lendlehti ja ärgitavad end haigena tundvaid inimesi ametnike juurde minema.

Wuhanist tuleb Austraaliasse iga nädal vaid kolm otselendu ja kõik nad maanduvad Sydneys.

Austraalia peaarsti Brendan Murphy sõnul võivad ametnikud hakata lähemalt uurima ka teiste Hiinast tulevate lendude reisijaid, kui lennul on palju Wuhanist tulevaid inimesi. Samas hoiatavad nad, et reisijate suurema luubi alla võtmine ei pruugi ära hoida viiruse tulekut Austraaliasse.

«Paljudes inimestes võib viirus olla sümptomite ilmnemiseta. Asi on kõrge riskifaktoriga inimeste tuvastamine ning tagamine, et kõrge riskifaktoriga inimesed on sellest teadlikud ja teavad ravi otsida,» lausus ta ajakirjanikele Canberras.

«Kui see kasvab suuremaks, siis pole meil mingit moodust hoida selle (viiruse) levikut riiki.»