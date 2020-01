VIDEO ⟩ Davosi majandusfoorumit saadavad kliimaprotestid

«Kliimaküsimus on praegusel hetkel esmatähtis ja see peaks esikohal olema ka Davosis ning foorumil osalejad peaksid seda mõistma,» ütles Katherine, Zürichist protestile tulnud pensionär AFP-le.

Majandusfoorumil osaleb ka Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg, kes ütles täna, et hoolimata tema aktiivsest tegevusest pole sisuliselt mitte midagi tehtud, et kliimamuutustega võidelda.

«Me kõik võitleme keskkonna ja kliima nimel. Kui vaadata seda laiemast perspektiivist, siis ei ole sisuliselt mitte midagi tehtud. Vaja on teha palju rohkem. Praegu on alles algus,» ütles Thunberg majandusfoorumi esimesel päeval.

Davosi majandusfoorumi korraldajad on kinnitanud, et tänavusel kogunemisel kavatsetakse kliimateemadele senisest enam keskenduda. Kuigi foorumi korraldajad ja ka paljud osalejad on kinnitanud, et pühenduvad kliimamuutustega võitlemisele, siis selle varjus muretetakse siiski ka selle pärast, mis saab majanduskasvust.