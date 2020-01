Trump lajatas Davosis kliimaaktivistidele

«Me peame pidevalt tõrjuma hukatust kuulutavad prohvetid ja nende ettekuulutusi maailmalõpust,» ütles Trump täna Davosi majandusfoorumil esinedes.

Tema sõnavõtt tuli vahetult pärast seda, kui Šveitsi president ütles majandusfoorumit avades, et maailm peaks planeedist rohkem hoolima ja Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg tõdes, et hoolimata tema aktiivsest tegutsemisest ei ole astutud samme kliimamuutustega võitlemisel.

«Me kõik võitleme keskkonna ja kliima nimel. Kui vaadata seda laiemast perspektiivist, siis ei ole sisuliselt mitte midagi tehtud. Vaja on teha palju rohkem. Praegu on alles algus,» ütles Thunberg majandusfoorumi esimesel päeval.

Rootsi kliimaaktivist Greta Thunberg täna Davosis. FOTO: FABRICE COFFRINI/AFP/Scanpix

Trump kiitis USA majanduse edu ja väitis, et hoiatused kliimamuutuste mõju kohta on läinud üle käte. Selles süüdistas ta rumalaid ennustajaid, viidates ilmselt publiku seas olnud Thunbergile ja teistele kliimaaktivistidele.

«Me ei luba radikaalsetel sotsialistidel iialgi hävitada meie majandust,» ütles Trump ja viitas, et varemgi on tehtud hirmutavaid ennustusi, mis pole täide läinud. Ta tõi näiteks 1960. aastatel levinud hirmu, et maailm hävib ülerahvastatuse tõttu ja 1990. aastatel muret valmistanud kartuse, et nafta lõppeb otsa.

Siiski tõdes Trump, et ta tahab säilitada maailma loomulikku ilu, mida ta nimetas Jumala loominguks. Samuti lubas ta, et USA liitub hiljuti välja kuulutatud projektiga, mille raames soovitakse maailma istutada miljard puud. Õige tee edasi on Trumpi meelest selline, mis ei piira majanduskasvu ja pühendub tehnoloogilisele innovatsioonile.

Lisaks Thunbergile olid Davosi teel sajad kliimaaktivistid, kes kõndisid Šveitsi mägilinnakesse kolm päeva. Protestijad, kes kandsid plakateid kirjadega «Kliimakriis: maailma majanduse äpardus» ja «Pole olemas planeeti B», nõuavad ettevõtete juhtidelt ja maailma liidritelt senisest aktiivsemat tegutsemist kliimakatastroofi ärahoidmiseks.

«Kliimaküsimus on praegu esmatähtis ja see peaks esikohal olema ka Davosis ning foorumil osalejad peaksid seda mõistma,» ütles Katherine, Zürichist protestile tulnud pensionär AFP-le.

Davosi majandusfoorumi korraldajad on kinnitanud, et tänavusel kogunemisel kavatsetakse kliimateemadele senisest enam keskenduda. Kuigi foorumi korraldajad ja ka paljud osalejad on kinnitanud, et pühenduvad kliimamuutustega võitlemisele, siis selle varjus muretsetakse siiski ka selle pärast, mis saab majanduskasvust.

Majandusfoorumil osaleb ligikaudu 2800 inimest, nende seas presidendid, valitsusjuhid ja ettevõtjad.

«Kõikidelt Davosi tulevatelt ettevõtetelt on palutud pühendumist eemärgile saavutada hiljemalt aastaks 2050 kliimaneutraalsus,» rõhutasid korraldajad.

Juba enne foorumi algust ennustati, et Trumpi ja Thunbergi vahel saab aset leidma tõsine vastuseis. Kui Thunberg üritab osalejatele selgeks teha, et kliimamuutustega tuleb võidelda, siis tema vastas seisab Trump, kes on tuntud kliimaskeptik ja viinud USA välja Pariisi kliimaleppest.

Davosi majandusfoorumi korraldajad avaldasid eelmisel nädalal raporti, milles hoiatasid, et kliimamuutused ähvardavad tabada maailma senisest jõulisemalt ja kiiremini, kui seni arvatud. Raporti kohaselt võib maakera keskmine õhutemperatuur juba sajandi lõpuks tõusta kolme kraadi võrra.