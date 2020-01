Iraan viimaks tunnistas Ukraina lennuki tulistamist kahe raketiga

«Uurijad... tuvastasid, et lennuki suunas tulistati kaks raketti Tor-M1,» ütles ametkond esialgsetele uurimistulemustele viidates.

Amet alles uurib rakettide mõju õnnetusele, kuigi teised on veendunud, et tulistatud kaks raketti olid need, mis lennuki allakukkumise otseselt põhjustasid.