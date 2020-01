Süürias hukkus Vene õhurünnakutes vähemalt 13 tsiviilisikut

Kaks inimest hukkus Idlibi provintsis ja veel 11 inimest Aleppo provintsis, edastas Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Aleppo provintsis hukkus kaheksa sama pere liiget, kes olid rünnaku eest majja varjunud, ütles vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman. Hukkunute seas Kfar Taali külas oli kuus last. Päev varem hukkus seal õhurünnakutes kolm tüdrukut.

«Viimasel kolmel päeval on Idlibi ja selle ümbrust, sealhulgas Lääne-Aleppot, pommitanud eranditult Venemaa,» ütles Abdel Rahman. «Nad tahavad mässulised ja džihadistid Aleppo linnast ja Aleppo-Damaskuse maanteest eemale tõrjuda.»

«Režiim on koondanud vägesid Aleppo linna äärealadele,» lisas ta.

Vägivald on ägenenud hoolimata vaherahust, millest Venemaa sel kuul teatas. Venemaal on Süürias tuhandeid sõjaväelasi, kes toetavad al-Assadi režiimi. Venemaa sekkus Süüria konflikti 2015. aastal ja on sellest ajast alates püüdnud presidenti võimul hoida.

Suurem osa Idlibi provintsist ja osa Aleppost on endiselt režiimivastaste mässuliste kontrolli all. Ägenenud võitlus on seotud president Bashar al-Assadi püüdlusega saada mässuliste kontrolli alla olevad alad enda kontrolli alla. Praegu kontrollib al-Assadi valitsus umbes 70 protsenti Süüria territooriumist.

Rahman ennustas, et õhulöögid võivad olla eelmäng pealetungile maismaal.

Türgi välisminister mõistis hukka relvarahu rikkumise Idlibi provintsis.

«Idlibi relvarahu jõhkralt eiratakse,» teatas välisminister Mevlüt Çavuşoğlu teleustluses ja lisas, et Assadi režiimi ja selle liitlaste tegevuse tulemusel on hukkunud 1500 süürlast ning 400 000 on kodunt põgenenud ja viibivad Türgi piiri ääres.

Çavuşoğlu sõnul teavitas Türgi president Recep Tayyip Erdoğan sellest isiklikult oma Vene ametivenda Vladimir Putinit.

«Türgi president rääkis olukorrast täiesti otsekoheselt ja täiesti selgelt, rõhutades, et löögid tuleb lõpetada. Ankara pöördus samasuguse üleskutsega maailmakogukonna poole,» ütles Çavuşoğlu Türgi meedia teatel.

«Kui rünnakud Idlibile ei lõppe, võib pagulasi hakata lugema miljonites, kusjuures kõik need inimesed kogunevad Türgi piirile. Seda pagulastetungi ei kannata välja ei Türgi ega lääs. Meie maal on juba selletagi neli miljonit pagulast. Ainus väljapääs sellest olukorrast on Idlibi ründamise lõpetamine,» ütles Türgi minister.

Ta selgitas, et Venemaaga arutati humanitaarkoridoride loomist, et pagulased saaksid koju naasta.