Iltalehti: Soome siseminister soovib uueks kantsleriks nimetada enda erakonnaga seotud inimese

Ohisalo on toob vastava ettepaneku homsele valitsuse istungile. Iltalehe andmetel on peaminister Sanna Marini valitsusel «nimetamispakett», milles on valitsuserakonnad omavahel kokkuleppinud uute kantslerite ametisse nimetamise. Selle paketi kõige keerulisem osa on see, et rohelised plaanivad nimetada kohtupraktikaga diplomeeritud juristi Kirsti Pimiä siseministeeriumi kantsleriks.