Trump kavatseb lisada reisikeelu nimekirja Eesti lähiriigi

2018. aastal kiitis USA Ülemkohus heaks Trumpi administratsiooni reisikeelu, millega takistatakse Ühendriikidesse reisimist suuremal osal Iraani, Liibüa, Somaalia, Süüria ja Jeemeni elanikel. Samuti on nimekirjas Venezuela ja Põhja-Korea, kui sealt tulija ei suuda usaldusväärselt tõestada õiguspäraseid suhteid füüsilise või juriidilise isikuga Ühendriikides.

Kriitikute sõnul oli reisikeelu kehtestamise eesmärk takistada moslemienamusega riikide kodanikel Ühendriikidesse reisimine.

Nüüd teatas administratsioon, et reisikeeldu laiendatakse veel seitsme riigi kodanikele. Nendeks on Eritrea, Kõrgõzstan, Myanmar, Nigeeria, Sudaan, Tansaania ja ka Valgevene, kirjutas Politico. Reisikeeld ei pruugi tähendada, et kõigil nende riikide elanikel keelatakse sisenemine Ühendriikidesse, küll aga võidakse piirata neile teatud viisade väljastamist.

Kahtlemata toob reisikeelu nimekirja laiendamine kaasa suhete halvenemise Ühendriikide ja kõnealuste riikide vahel, usub Politico. Näiteks Nigeeria on USA lähedane partner võitluses terrorismiga. Ka Valgevenega on USA üritanud aastaid suhteid parandada ja hiljuti pidi Minski külastama USA välisminister Mike Pompeo, aga reis tühistati seoses Iraani-USA suhete pingestumisega.

President Trump kinnitas eile intervjuus The Wall Street Journalile, et soovib lisada nimekirja veel mõne riigi, aga ta keeldus konkreetseid riike nimetamast.

Valge Maja pressiesindaja Hogan Gidley ei soostunud kinnitama, kas seda nimekirja laiendatakse, ent ta kaitses administratsiooni varasemat otsust reisikeelu nimekiri luua.

«Reisikeeld on osutunud meie riigi kaitsmisel tõeliselt edukaks ja on tõstnud arusaama julgeolekust kogu maailmas,» tõdes Gidley ja lisas, et reisikeelu eesmärk on takistada terrorismi või mõne muu ohu importimist Ühendriikidesse.

Trump allkirjastas esimese reisikeelu 27. jaanuaril 2017. aastal, vaid nädal pärast presidendiametisse astumist. Kuigi reisikeeld tunnistati alamastme kohtutes põhiseaduse vastaseks, leidis 2018. aasta suvel ülemkohtu üheksast kohtunikust viis, et keelu viimane versioon on seadusega kooskõlas.

Põgenike- ja inimõiguste eest võitlejad on keeldu kritiseerinud, sest see takistab sageli inimestel oma lähedastega kontaktis olla. USA meedias on kirjutatud perekondadest, kes on aastaid lahus elanud, sest üht pereliiget ei lubata keelu all olevast riigist enam Ühendriikidesse.

Nüüd võib sama juhtuda näiteks Nigeeriaga, sest USAs on väga suur nigeerlaste kogukond.