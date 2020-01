Itaalia meedia: Di Maio lahkub populistliku Viie Tähe Liikumise juhi kohalt

Ajakirjanduse andmetel jääb Di Maio koalitsioonivalitsuse välisministriks, kuid olevat perekonnale öelnud, et on otsustanud kurnatuse tõttu taanduda.

M5S on peaminister Giuseppe Conte valitsuse suurim erakond. Di Maio lahkumine võib nõrgestada veelgi tema sidemeid koalitsioonikaaslase, vasaktsentristliku Demokraatliku Parteiga (PD).

Paremäärmuslik opositsioonierakond Põhjaliiga eesotsas Matteo Salviniga loodab võita pühapäeval Emilia Romagna maakonna valimistel M5S-i ja PD-d, ehkki tegu on traditsioonilise vasakoolsete kantsiga, ning vallandada seeläbi kriisi ja kukutada valitsuse.

Di Maio on erakonda juhtinud alates 2017. aasta septembrist, kuid sisetülid on Viie Tähe populaarsust tublisti kahandanud ja mitu seadusandjat on parteist lahkunud.