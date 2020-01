Soome opositsioonijuhi hinnangul on valitsuse tööhõiveplaanid kreenis

Rahandusministeeriumi värske prognoos aga ütleb, et Soome majanduskasv on aeglustumas, mistõttu vajatakse eelarve tasakaalus hoidmiseks tööhõive kasvu. Kui tööhõive ei kasva praegusest kõrgemaks, siis tuleks avalikke kulusid kärpida umbes 3,6 miljardi euro võrra.

Tööandjate keskliidu juhtivökonomist Sami Pakarinen peab valitsuse infoteeninduse värsket prognoosi murettekitavaks. «Prognoos on karm. Umbes aasta jooksul on olukord muutunud palju kehvemaks ning valitsuse kulutused kasvavad juba sel aastal märgatavalt.»

Orpo kritiseeris põlissoomlaste kliimapoliitikat

Orpo võttis oma kõnes erakonna juhtkonnale ette ka kliimapoliitika. Ta rõhutas, et saaste vähendamisel ei ole kõige olulisemas rollis mitte eramajapidamised, vaid tööstused. «Terast tootev ettevõte SSAB on seadnud auahne eesmärgi olla selle kümnendi lõpuks süsinikneutraalne, mis tähendaks seitsmeprotsendist saastevähendamist Soomes,» sõnas Orpo. «See on ühe ettevõtte otsus. Selle mõju on aga sama suur, kui on kogu meie liikluse tekitatav saaste.»