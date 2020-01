Mehhikos tuli päevavalgele Kolumbuse-eelsest ajast pärinev saun

Mehhiko rahvusliku antropoloogia- ja ajalooinstituudi teatel ehitati 14. sajandil valminud saun savitellistest ja vulkaanilistest kivimitest ning tänaseni on säilinud selle keskmine osa, kus asus leiliruum.

Leitud saun asub kunagise antiikse linna Tenochtitláni kõige vanemas piirkonnas, millest tänaseks on saanud Mehhiko pealinn México.

Lisaks Kolumbuse-eelsest ajastust pärit saunale leiti väljakaevamiste käigus ühe hoone varemed. Arvatakse, et selles majas elas kõrgest seisusest põliselaniku perekond vahetult pärast seda, kui hispaanlased piirkonna 16. sajandil vallutasid.

«Leiud viitavad, et see piirkond oli 16. sajandil tihedamalt asustatud kui me varem arvasime,» ütles kaevamistööde juht Víctor Esperón Calleja.