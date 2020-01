Soomes kahtlustatakse Suurbritannia kodanikku oma lapse tapmises

Kuriteos kahtlustatakse väikese lapse ema, kes on oma teo üles tunnistanud. Internetis väidab ta end töötavat inglise keele õpetajana Helsingis asuvas ettevõttes. Sotsiaalmeedias olevate piltide põhjal on tal alla kooliealine laps.

Ema ja laps oli kuriteo toimepanemise hetkel korteris kahekesi ning ema on lapse tapmise üles tunnistanud. Iltalehti andmetel kolis naine Espoos Suurpeltos asuvasse korterisse alles novembris. Alamastmekohtu dokumentide järgi on naine 35-aastane ning nii laps kui ema on Suurbritannia kodanikud.