Hiina katkestab viiruse leviku peatamiseks ühenduse mitme linnaga

WHO arutab hädaolukorda

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus toonitas, et taolist otsust ei langetata kunagi kergekäeliselt ja täna hinnatakse olukorda uuesti. «Võtan otsust äärmiselt tõsiselt ja selle võib langetada alles siis, kui kõiki tõendeid on asjakohaselt hinnatud,» ütles Ghebreyesus.

«Jõuliselt tegutsedes nad mitte ainult ei kontrolli haiguspuhangut nende oma riigis, vaid vähendavad oluliselt ka võimalusi, et see leviks veelgi laiemalt ka rahvusvaheliselt,» ütles Ghebreyesus.

Allikaks nahkhiired või maod

Viiruse uut tüve teiste viirustega kõrvutanud teadlased leidsid, et Wuhanis esile kerkinud viirus on väga sarnane nahkhiirtes olevale tüvele. «Nahkhiired Wuhani koroonaviiruse allikana oleks loogiline ning mõttekäik klapiks, kuigi on tõenäoline, et viirus sattus nahkhiirtelt inimestele vahevõõrustaja(te) kaudu,» ütlesid mitme Hiina teadusasutuse uurijad.