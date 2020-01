Austraalia metsapõlengud ägenevad ja pealinna lennujaam tuli sulgeda

«Kohalikud meeskonnad andsid mõista, et lennuk või alla kukkuda,» ütles Uus-Lõuna-Walesi tuletõrje. Lennuki otsingud on pooleli.

Sünoptikud ennustavad mõnele piirkonnale kuni 90-kilomeetrise tunnikiirusega tuult, kuid Uus-Lõuna-Walesi tuletõrje juhi Shane Fitzsimmonsi sõnul on tuul oodatust tugevam, eriti osariigi kaguosas.

Tugev tuul annab tulekahjudele jõudu juurde ning rööpselt takistab leekide õhust kustutamist. «Üritame kaasata mõned meie suurtest kustutuslennukitest ja väga suurtest kopteritest, aga see on osutumas väga raskeks. Nende lennutamiseks on liiga ohtlik,» ütles Fitzsimmons.