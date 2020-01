Uuringute järgi on uue Hiina viiruse alge seotud nahkhiirte ja madudega

Viiruse uut tüve teiste viirustega kõrvutanud teadlased leidsid, et Wuhanis esile kerkinud viirus on väga sarnane nahkhiirtes olevale tüvele.

«Nahkhiirte olemine Wuhani koroonaviiruse allikaks oleks loogiline ning mõttekäik klapiks, kuigi on tõenäoline, et viirus sattus nahkhiirtelt inimestele vahevõõrustaja(te) kaudu,» ütlesid mitmest Hiina teadusasutusest pärit uurijad.

«Võimaliku viirusereservuaari leidmiseks teostasime põhjaliku sekveneerimise ja võrdluse. Meie analüüsi tulemus viitab, et kõige tõenäolisem metsloomast hoidla oli madu,» öeldakse uuringus.

Teadlased aga hoiatasid, et nende leidu peavad kinnitama «eksperimentaalsed uuringud loomamudelitega».

Ametnike arvates pärineb viirus just sellest toiduturust, kuid puhangu täpne allikas pole veel kindlaks tehtud.

Eksootiliste metsloomade söömine on Hiinas ja teistes Aasia riikides jätkuvalt väga laialt levinud, sest inimeste arvates on see tervisele kasulik. Teaduslikult seda tõestatud ei ole.