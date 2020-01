Indias kukevõitlusele teel olnud suleline tappis omaniku

Kukevõitlus on Indias olnud ebaseaduslik juba alates 1960. aastast, kuid ometi korraldatakse loomade võitlusturniire sageli, selgitas fondi India Inimesed Loomade Nimel usaldusisik Gauri Maulekhi.

«Rikkumise olemus on tehtud väga selgeks ning seda on tutvustatud piirkondadele ja osariigi võimudele, kuid nad on otsustanud probleemist mööda vaadata. Neid loomi ei sunnita võitlema mitte ainult meelelahutuseks, vaid nendel üritustel toimub ka ulatuslik panustamine ja hasartmängurlus,» lisas Maulekhi.