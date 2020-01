Stoltenberg: Türgi ja NATO pole jõudnud S-400 küsimuses üksmeelele

Õhutõrjesüsteemi müük Türgile on tekitanud küsimusi teiste NATO liikmesriikide seas. Samuti ähvardavad Türgit seoses ostuga USA sanktsioonid.

«Hetkel pole olnud võimalik jõuda selles küsimuses kokkuleppele,» ütles Stoltenberg Maailma majandusfoorumil Davosis (WEF).

«Me katsume teha kõik, mis me saame, et leida tee nende küsimuste lahendamiseks, kuna see on üks neid teemasid, mis tekitab alliansis probleeme, seda eitada pole võimalik,» lisas Stoltenberg.

Foorumi paneelarutelust osa võtnud Türgi välisminister Mevlüt Çavuşoğlu kaitses S-400 ostmist Venemaalt.

«Me peame endalt küsima, kas meil on seda süsteemi vaja? Jah, meid ümbritsevate ohtude tõttu. Kas me saame seda neilt (NATO liitlastelt)? Ei, me pidime ostma (Venemaalt),» ütles minister.

«Me ei usu, et need ei ühildu (NATO süsteemidega). See on kaitsesüsteem ja ei ähvarda kuidagi NATO liitlasi,» sõnas Çavuşoğlu.

Türgi tahab luua probleemi lahendamiseks töögrupi, mille eesistujaks on NATO, ütles minister

«Me peame mõistma Türgi tähtsust NATO liitlasena,» lisas Stoltenberg.

Türgi ühines NATO-ga 1952. aastal ning seda toetas USA, kes ei tahtnud Ankara langemist Nõukogude Liidu mõju alla.

Kuigi Türgi on teinud Süürias Venemaaga koostööd, pole riigil Venemaaga muud sõjalist ühistegevust, rõhutas Türgi välisminister Davosis.

Türgi võtab Vene õhutõrjekompleksid S-400 teenistusse aprillis-mais, ütles varem jaanuaris Türgi kaitseminister.