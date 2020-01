Holokausti eitavad äärmuslased häirivad ekskursioone Buchenwaldi koonduslaagris

Weimari linna veerel asuva Buchenwaldi memoriaali direktor ja ajaloolane Volkhardt Knigge rääkis ajalehele Neue Westfälische, et neonatsid on asunud tahtlikult ja ettekavatsetult häirima ekskursioone endises surmalaagris.

«Üha sagedamini leiame külalisteraamatust sissekandeid, kus väidetakse, et natsism ja koonduslaagrid olid mõistlikud ja sakslastele kasulikud asjad,» jutustas Knigge. Muuhulgas on ta avastanud sissekannete seast seisukohti, et kui «koonduslaagrid tegutseksid veel praegu, poleks välismaalastega muresid».

Knigge sõnul ühinevad neonatsid memoriaali külastavate turismigruppidega ning seavad valjuhäälselt kahtluse alla giidi esitatud fakte ja numbreid või eitavad üldse holokausti toimumist. Knigge kirjeldusel jäädvustatakse need väljaastumised sageli videole, nii et äärmuslased saavad need hiljem postitada internetti, et tõsta oma mainet neonatslikes ringkondades.