Inimkond on hävingule lähemal kui kunagi varem

BASi uue hinnangu kohaselt on inimkond hävingule lähemal, kui kunagi varem ja südaööni on jäänud ainult 100 sekundit. Eelmisel aastal oli inimkonnal südaööni aega 120 sekundit.

1947. aastal loodud sümboolne kell näitab kujundlikult, kui palju on jäänud inimkonnale saatusliku katastroofini. Mida lähemal on osutid keskööle, seda lähemal on teadlaste arvates inimkonda ohustav katastroof.

Kurjakuulutavat prognoosi ajendas BASi sõnul see, et endiselt on võimalik tsivilisatsioonile saatuslikuks saav tuumasõda, samuti ei saa eitada, et planeeti räsivad kliimamuutused.

Kellakeeramisega kaasnenud teates toodi välja, et institutsioonid, mis peaksid mailma ohtude eest kaitsma, on lõhestunud ning rahvusvaheline julgeolekukeskkond on endiselt keeruline.

Lisaks rõhutati, et tuuma- ja kliimaohtusid täiendab kübervaldkonnast tulenev oht, mis pärsib ühiskonna võimet väljakutsetele vastata.

Otsuse kellaosutit liigutada või see paigale jätta langetab igal aastal bülletääni teaduse ja julgeoleku nõukogu koostöös nõuandva koguga, kuhu kuulub muuhulgas 13 Nobeli preemia laureaati.