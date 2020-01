Neste töötajate streik ähvardab rikkuda soomlaste puhkuse

Keemiavaldkonna streik oleks oma mõju poolest erakordselt tähtis, sest see mõjutaks kogu Soome maa-, mere- ja õhutransporti.

Metsatööstus hakkab streikima planeeritult

Metsatööstuse streik algab aga planeeritult – kahe nädala pikkune tööseisak algab planeeritult juba sel pühapäeval ja esmaspäeval. Neljapäeval kohtuvad streigi osapooled riikliku lepitaja juures ning on võimalik, et ka see streiki lükatakse kahe nädala võrra edasi.