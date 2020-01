Kanada kohus ei langetanud otsust Huawei finantsjuhi osas

Juhtumit käsitlev kohtunik teatas, et ei langeta otsust. Järgnevad istungid toimuvad aprillis, juunis ja septembris.

Huawei asutaja tütre vahistamine 2018. aasta lõpus Kanadas USA vahistamismääruse alusel tuli Pekingile šokina ja viis diplomaatilise tülini Kanada ja Hiina vahel. Huawei esindab Hiina tehnoloogiaambitsioone ja firma on juba aastaid olnud Ühendriikide julgeolekumurede keskmes. Peking näeb Mengi vahistamist katsena Hiina tõusu takistada.

Hiina välisministeerium kaebas esmaspäeval, et USA ja Kanada rikuvad Mengi õigusi ja kutsus üles teda koheselt vabastama. «See on raske poliitiline vahejuhtum,» ütles ministeeriumi pressiesindaja Geng Shuang. «Ärgitame Kanadat oma vigasid õigete sammudega parandama, vabastama preili Meng Wanzhoud ja lubama tal turvaliselt naasta.»

Meng on kautsjoni vastu vabastatud ning elab Vancouveris talle kuuluvas mõisas. Tema advokaatide sõnul osutavad USA presidendi Donald Trumpi kommentaarid sellele, et tema vastane kaasus on poliitiliselt ajendatud.