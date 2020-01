WHO ei liigitanud Hiina viiruspuhangut rahvusvaheliseks tervishoiualaseks eriolukorraks

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kutsus neljapäeval Hiina võime üles tagama, et transpordipiirangud mitmetes linnades jäävad võimalikult lühikeseks.

«Hiina on rakendanud meetmeid, mida peab kohaseks koroonaviiruse levimise ohjeldamiseks Wuhanis ja teistes linnades. Me loodame, et need on efektiivsed ja samal ajal lühikesed,» ütles Ghebreyesus Genfis ajakirjanikele.