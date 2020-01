Uus viirus võis jõuda koos kahe Hiina turistiga Põhja-Soome

Lapimaa keskhaigla nakkushaiguste arst Markku Broas ütles rootsikeelsele Ylele, et patsientidelt võeti proovid täna hommikul ja need saadetakse analüüsimiseks Helsingisse.

Uue koroonaviiruse puhang on nõudnud vähemalt 26 inimese elu. «Kinnitust leidnud haigestumiste arv kasvas samuti ja see on nüüd 830,» täpsustati Hiina viimases ametlikus teadaandes.

Haigetest 177 on raskes seisundis. Patsientidest 34 on terveks saanud ja haiglast koju lastud. Uurimise all on veel 1072 haigusjuhtu, kus kahtlustatakse samuti sama viirust.