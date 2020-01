Fortumi tütarettevõtte omanduses olev söeelektrijaam sai Saksamaal kliimaaktivistide sihtmärgiks

Datteln 4 söeelektrijaama omanik on energiafirma Uniper, millest 49,9 protsenti omab Soome firma Fortum, kes on kasvatamas oma osalust 70 protsendini. Fortumis omab 50-protsendilist osalus omakorda Soome riik.

«See on ka Saksamaa mõõtkavas palju», ütles Matthes Ylele. «Näiteks kogu Baieri tööstuse saastekogused on umbes 10 miljonit tonni aastas.»

Saksamaal suurt mõju omavad keskkonnaliikumised on tõstnud Datteln 4 sümboliks kliimavõitluses. Keskkonnaliikumised Fridays for Future, Greenpeace ja muud organisatsioonid korraldavad täna Datteln 4 juures suure meeleavalduse, kus peaks osalema tuhandeid inimesi. Söeelektrijaam paikneb Nordrhein-Westfaleni liidumaal Dortmundi lähedal.

Uniperi juht Andreas Schierenbeck kritiseeris väljaandes Handelsblatt kliimaliikumise vasturinde avaldust. «Sümbolipoliitika on praegusele ajale omane – vähemalt Saksamaal. Kuid sümbolipoliitika ei aita meil edasi liikuda.» Schierenbecki sõnul on uue söeelektrijaama avamine osa Uniperi plaanidest saastekoguste vähendamiseks.

Söest loobumisel on suured sotsiaalsed tagajärjed just Ida-Saksamaal, kus on toetust kasvatamas erakond Alternatiiv Saksamaale ehk AfD.

Matthesi sõnul oli aasta tagasi saavutatud kompromiss kliimaliikumisele raske, kuid see kiideti heaks, leidmaks ühiskondlikult kestvat lahendust. «Nüüd rebitakse see konflikt taas lahti, ajal, kui Saksamaa peaks keskenduma töötama välja lahendusi autotööstuse reformimiseks.»

Söekomisjoni endine juht, rahvamajanduse- ja kliimateadlane Barbara Praetorius, loodab Yle-le antud intervjuus, et Fortum võtab eeskuju Rootsi energiaettevõttest Vattenfall. Vattenfall on kinnitanud oma eesmärki süsinikneutraalseks pürgimisel, mis on mõjutanud ka ettevõtte söeenergiainvesteeringuid Saksamaal. Vattenfalli eesmärke on mõjutanud Rootsi valitsuse seisukohad, kuna energiakontserni omanik on Rootsi riik.