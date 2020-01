Houstonis kärgatas tehasehoones võimas plahvatus

«Plahvatus paiskas meid voodist välja, see oli nii võimas,» ütles kohalik elanik Mark Brady KPRC-le. «See lõi puruks kõik meie maja aknad. See purustas kõigi garaažiuksed ja lõhkus plahvatuspaiga lähistel katuseid ja seinu. Me isegi ei tea, mis see oli, see on nagu sõjatsoon.»