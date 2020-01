Edela-Saksamaal sai tulistamises surma mitu ühe pere liiget

Ajakirjanduses on juttu kuuest hukkunust, lisaks on vigastatuid, kirjutas Bild.

⚠️POLIZEIEINSATZ⚠️ Größerer Polizeieinsatz in #RotamSee , da dort geschossen wurde. Mehrere Verletzte, vermutlich auch Tote bei einem Gebäude. #Tatverdächtiger wurde #festgenommen . Nach ersten Erkenntnissen liegt ein Beziehungsverhältnis vor. Keine Hinweis auf weitere Täter.

Kohaliku politsei teatel on kahtlusalune kinni võetud ning viiteid, et asjaga oleks seotud veel keegi, praegu pole. Meedia andmeil on vahistatud 1983. aastal sündinud mees.