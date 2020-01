Madagaskaril on paduvihmad nõudnud vähemalt 21 elu

Saareriigis on käimas pooleaastane vihmahooaeg, mis põhjustab sageli ohvreid ja purustusi.

Üleujutused Mitsinjo ja Maevatanana piirkonnas on alates pühapäevast nõudnud vähemalt 21 elu. Veel 20 inimest on kadunud ja tuhanded on pagema sunnitud, teatas riigi katastroofiamet BNGRC.