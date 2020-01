Hiina koroonaviirus jõudis Euroopasse, Prantsusmaa teatas kolmest juhtumist

Prantsuse tervishoiuminister Agnes Buzyn ütles, et esimene haigusjuhtum registreeriti Bordeaux's ja teine Pariisis ning oodata on uusi juhtumeid. Hiljem teatas ta, et viirus leidis kinnitust ka ühe haigestunu lähisugulasel.

Üks põhjus, miks Prantsusmaa on esimene Euroopa riik, kus uude viirusse haigestumise juhtumid on kinnitust leidnud, on ilmselt see, et välja on töötatud test, mis võimaldab arstidel haigestunuid kiiresti tuvastada, ütles Buzyn.

Üks haigestunu, 48-aastane mees, reisis läbi Hiinas viiruse keskmes oleva Wuhani ning saabus kolmapäeval Prantsusmaale. Ta pandi haiglasse Bordeaux's. Mees oli enne haiglasse toimetamist olnud kontaktis umbes 10 inimesega, kellega nüüd püütakse ühendust saada.

Teine haigestunu külastas samuti Hiinat, kuid ministri sõnul on tal selle juhtumi kohta vähe infot.