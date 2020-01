Hiina koroonaviiruse ohvrite arv kasvas 41-ni

Viirusesse nakatunuid on üle Hiina 29 provintsis ühtekokku vähemalt 1287 ning vähemalt 237 haigestunut on raskes seisundis.

39 surmajuhtumit on registreeritud Hubeis, üks Hebeis ja üks Heilongjiangis.

Hiina käivitas tohutu karantiinioperatsiooni, mis hõlmab Hubeis 13 linna, et ohjeldada Wuhani linnast alguse saanud ohtliku viiruse levikut.

Viirusepuhang on tabanud Hiinat halvimal võimalikul ajal, kui sajad miljonid inimesed reisivad riigisiseselt või välismaale, et tähistada kõige tähtsamat püha, Hiina uue aasta algust.

Esialgu ei ole selge, kui surmav on uus koroonaviirus või kas see on sama ohtlik nagu tavaline gripp, mis nõuab ainuüksi USA-s igal aastal mitmekümne tuhande inimese elu.