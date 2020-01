Soome uue koroonaviiruse kahtlus osutus alusetuks

Inari tervisekeskuse peaarst Outi Liisanantti ütles, et tulemus on kindel ja mitme analüüsiga kontrollitud.

Hiinlased on karantiinist vabastatud, neid ravitakse tavaliste gripirohtudega, lisas ta.

Soome arstid pidasid juba alguses vähetõenäoliseks, et kahel patsiendil on uus koroonaviirus, sest põhjapoolkera gripihooaeg on täies hoos ja palavikku tekitavaid haigusi levib praegusel aastaajal palju.