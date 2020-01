Kurdid valmistuvad al-Holi laagri naiste üle kohut mõistma

Süüria kuride valitsus on valmis andma ise kohtu alla nii äärmusrühmituse Islamiriik (IS) võõrvõitlejad kui al-Holi laagri naised, ütles Yle.

Süüdistused esitataks rahvusvahelise kohtu osaluseta. Yle andmetel puudutaks see al-Holi naistest neid, kes on sooritanud mõne kuriteo või IS-i organites nagu näiteks kõlbluspolitseis töötanuid.

Ylega rääkinud kurdi poliitiku sõnul peetaks kohut koostöös süüaluste koduriikidega. Läbirääkimisi on kavas pidada ka Soomega.

«Süüdistuste esitamise otsus on uus. Alustame nüüd dialoogi riikidega, kellel on siin kodanikke. Üks neist on Soome. Arutame nendega, kuidas edasi minna ja kuidas Soomega koos süüdistusi esitada,» rääkis kurdi valitsusse kuuluv Abdulkarim Omar.