Sundance'i filmifestivalil esilinastus dokumentaal Jamal Khashoggist

Ameeriklase Bryan Fogeli dokumentaalfilm «Teisitimõtleja» («The Dissident») linastus reedel. Tegemist on dokumentalisti esimese filmiga pärast Vene dopinguprogrammi käsitlevat «Icarust».

«Teisitimõtlejas» räägitakse sealjuures ÜRO ekspertide hiljutisest väitest, mille järgi Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani WhatsAppi kontolt häkiti Amazoni omaniku Jeff Bezose telefoni. Amazoni asutajale Bezosele kuulub ka USA väljaanne The Washington Post, kus kirjutas ka Khashoggi.

Esilinastusele oli kohale tulnud ka Khashoggi kihlatu Hatice Cengiz. Khashoggi tapeti, kui ta läks oma kihlatuga abiellumiseks vajalike dokumentide järele Saudi Araabia Istanbuli konsulaati 2018. aasta oktoobris. Saudi kroonprints tunnistas pärast pikaajalist eitamist, et Saudi valitsus viis tapmise läbi, kuid mitte tema käsul.

Fogeli film räägib vandenõust Khashoggi tapmiseks ja analüüsib Saudi Araabia samme sõnavabaduse vaigistamisel. Dokumentalist ütles intervjuus pärast esilinastust, et loodab, et tema film aitab muuta rahvusvahelist hinnangut Saudi kuningriigi suhtes. Filmi lõputiitrites on välja toodud nimekiri ettevõtetest, millel on Saudi Araabiaga ärisidemed. Sealjuures kritiseeritakse tihedate majandussidemete eest Saudi Araabiaga ka USA-d ja tuuakse eraldi välja 2019. aasta relvamüügileping.

«Ma loodan, et see film paneb teisi riike, nende valitsusi ja ettevõtete juhte hindama ümber oma suhteid Saudi Araabiaga, kuni nad muutuma hakkavad,» ütles režissöör. «Ükskõik, kui palju raha ka poleks, kui sul istuvad inimesed vanglates säutsude eest, kui sul arreteeritakse ja piinatakse naisi autode juhtimise eest, on pilgu kõrvale pööramine väga raske,» sõnas Fogel.

Režissöör ärgitas levitajaid pärast esilinastust, et nad ei kardaks Saudi Araabia valitsust ning ostaksid ja näitaksid dokumentaalfilmi üle terve maailma. «Minu unistuste unistustes hakkavad levitajad Saudi Araabiale vastu,» ütles ta.

USA voogedastusfirma Netflix eemaldas mullu Saudi Araabia kaebuse järel komöödiasarja «Patriot Act with Hasan Minhaj» ühe episoodi, mis käsitles Khashoggi tapmist.

Režissöör ütles, et ta poleks vastu ükskõik millisele suuremale firmale nagu Netflix, HBO või Amazon, kes otsustab filmi levitada.

«Ma olen avatud igale suuremale võimsale levitajale, kes kavatseb võtta seda filmi tõsiselt,» ütles Fogel.

Khashoggi kihlatu Cengiz, kes on pärast mõrva nõudnud avalikult õigluse jaluleseadmist, oli filmi üle rõõmus.

«Ma olen õnnelik, sest see film aitab seda lugu elus hoida,» ütles Cengiz ühes varasemas intervjuus. «See film aitas mul jätkata võitlust inimese, naise ja ohvrina.»

«Keegi ei tea, kes on tegelikult ohutus (kohas), sest nad tapsid Jamali konsulaadis, kõige turvalisemas paigas maailmas,» ütles kihlatu.