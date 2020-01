USA meedia: Trump käskis Ukraina saadikust vabaneda

Video on meedia andmetel tehtud 2018. aasta aprillis ühes hotellis doonorite õhtusöögil ja selle andis ajakirjanduse käsutusse Trumpi ihuadvokaadi Rudy Giuliani partneri Lev Parnasi advokaat.

Parnas ja tema äripartner Igor Fruman on olulised tegelased Trumpi väidetavas püüdes sundida Ukrainat leidma kompromiteerivaid materjale tema poliitilise vastase Joe Bideni kohta.

Yovanovichist vabanemise käsu andis Trump pärast seda, kui Parnas rääkis talle, et suursaadik takistab presidendi plaani läbi viimast ja et ta olevat eravestluses presidenti halvustanud.

«Lööge ta minema juba homme. Mul suva. Lööge ta homme minema. Saage tast lahti. OK? Tehke see ära,» kõlab Trumpi suust.

Video on võetud veidra nurga alt, nii et asjaosalisi ei ole näha, kuid Trumpi häält on selgelt kuulda.