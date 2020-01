Jaapan toob Hiina viiruse epitsentrist Wuhanist oma kodanikud ära

«Teeme Hiina võimudega mitmel tasandil koostööd ning kiirendame protsessi, et see ruttu teoks teha,» ütles Abe, rääkides Hiina keskosas asuva Hubei provintsi pealinnast Wuhanist jaapanlaste äratoomisest.

Välisministeerium on öelnud, et Hubei provintsis on 430 jaapanlast.