Süüria loodeosas sai autopommiplahvatuses surma seitse inimest

Maaret al-Numan on strateegilise tähtsusega linn, sest see asub Damaskuse ja Aleppo maanteel, mille valitsusväed peavad enda kätte võtma, kui nad tahavad kogu riigis taas kontrolli saavutada.

See on üks Süüria loodeprovintsi Idlibi suuremaid linnu. Idlib on režiimivastaste jõudude viimane kants, kuhu on koondunud umbes kolm miljonit inimest, kellest poole moodustavad teistest piirkondadest vägivalla eest põgenenud.