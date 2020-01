Hiinas on uus koroonaviiirus nõudnud 80 inimelu

Pühapäeval tehti kindlaks veel 769 uut nakatumist. Kokku on nüüdseks viirusesse haigestunud 2744 inimest.

USA tervishoiuametnikud teatasid pühapäeval viiest kinnitust leidnud koroonaviirusesse haigestumisest. Meedikute hinnangul on oodata uus juhtumeid. Veel umbes sada patsienti on uurimisel koroonaviiruse kahtlusega.

Koroonaviirused on suur viiruste perekond, millest mõne liikmed põhjustavad tavalisi külmetushaigusi. Teised on aga arenenud palju surmavateks haigusteks nagu SARS ja MERS, kuigi Wuhani viirus ei näi olevat kaugeltki nii surmav ega nakkav kui need kaks.