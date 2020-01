Põhja-Korea diktaatori surnuks peetud tädi ilmus taas avalikkuse ette

See tõi lõpu spekulatsioonidele, mille kohaselt vabanes Kim oma tädist pärast seda, kui naine aitas tal Põhja-Korea liidriks tõusta.

Pikalt arvati, et Kim Kyong-hui on diktaatori poolt tõrjutud või koguni tapetud. Need spekulatsioonid ei tule tühja koha pealt, sest naise mõjuvõimas abikaasa Jang Song-thaek hukati riigireetmise ja korruptsiooni eest 2013. aastal.