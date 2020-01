Afganistani lennuõnnetust ümbritseb segadus

Esialgsete teadete kohaselt kukkus alla tsiviillennuk, kuid Afganistani tsiviillennundusamet lükkas selle info ümber. See tekitas kahtlusi, et alla võis kukkuda kaubalennuk või sõjaväelennuk. Reutersiga rääkinud kõrge kaitseametniku sõnul ei kukkunud alla NATO ega USA lennuk.

CBS Newsile ütles Arif Noori, et praeguseks on leitud kahe piloodi surnukehad ja lennuki vrakk, mis oli pea täielikult hävinud. Teiste võimalike inimohvrite kohta Noori infot ei edastanud. Tema sõnul oli õhusõiduk ilmselt teel Kandahari provintsist Kabuli.

Varasemalt väideti, et tegu oli Heratist New Delhisse teel olnud lennukiga, milles viibis Herati lennujaama teatel 110 inimest. Need andmed ametlikku kinnitust ei saanud. Mõni tund pärast õnnetust ütles Talibani kõneisik BBC-le, et nemad pole vrakki veel leidnud.