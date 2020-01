Soome paberitehased peatasid streigi tõttu töö

Kuigi eile õhtul üritati saavutada kokkulepet, jäi see siiski saavutamata. Täna alanud Paberiliidu streigis osaleb umbes 9000 sektori töötajat, tehaste seiskamine algas juba nädalavahetusel.

Tööandjate esindaja, Metsatööstuse ühenduse juht Jyrki Hollmén teatas täna uudisteagentuurile STT, et kuigi kokkulepet ei sündinud, on tema hinnangul arutelud positiivsed. Töötajate esindaja ehk Paberiliidu hinnangul ollakse aga üksteise mõistmisest endiselt liiga kaugel. Läbirääkimised jätkuvad riikliku lepitaja juures teisipäeval.

Algul pidi streik kestma 10. veebruarini, kuid nüüd pikendati seda 17. veebruarini. Streigis osalevad töötajad suurtest metsaettevõtetest, näiteks Metsä Board, Stora Enso ja UPM.

Paberiliit taotleb streigiga tasuta töötundide kaotamist, mis seati sisse Juha Sipilä valitsuse ajal 2016. aastal. Ametiühingu hinnangul oli selle meetme eesmärk ajutine ning selle mõju on praeguseks kadunud. Kollektiivlepingu arutelude käigus on olnud vaidlusi ka välistööjõu teemal ning teemaks on olnud ka pühade ajal tehtava töö hüvitamine.

Metsatööstuse juhi Hollméni hinnangul on ametiühingute tegevus lühinägelik, sest Soome metsaettevõtetel on niigi raske konkureerida Balti riikide ja Poola metsatööstustega.

Mõned ei streigi

Heinolas asuva Versowoodi paberitehase töötajad tulid täna hommikul tööle ning paljud neist on ka ametiühingust lahkunud. Tehases töötav Iida Seppälä ütleb, et tema otsustas streigis mitte osaleda pärast seda, kui tööseisakut otsustati pikendada kolme nädala peale. «See oli otsustav. Meil ei ole selliseks streikimiseks raha ja töötajad kaotavad sellest kõige rohkem.»

Tehase juhi Ville Kopra sõnul leiavad töötajad, et streikides saevad nad vaid oksa, millel ise istuvad, sest kohe on kohal konkurendid Eestist, Rumeeniast või Poolast. «Töötajad on mures selle pärast, mis saab siis, kui nad töö kaotavad,» rääkis Kopra.