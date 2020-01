SIPRI: Hiina möödus relvade tootmiselt Venemaast

«Instituudi uus uurimus osutab, et Hiina on maailmas USA järel suuruselt teine relvatootja, edestades Venemaad,» seisis instituudi teadaandes.

Muudatus tuleneb sellest, et instituudil õnnestus esimest korda saada Hiina relvamüügi andmed 2015.-2017. aasta kohta.

«Nüüd saab lõpuks võrrelda nelja suurt Hiina relvatööstusettevõtet, mis valiti uuringu jaoks välja, muu maailma relvatööstusettevõetetega. 2017. aastal asus instituudi pingerea 20 suurimast ettevõttest 11 USA-s, kuus Lääne-Euroopas ja kolm Venemaal. Kui neli Hiina ettevõtet, mida nüüd uuriti, oleks arvatud saja ettevõtte pingeritta, oleks need kõik kuulunud esikahekümnesse, kusjuures nende ühine käive oli 54,1 miljardit dollarit. Neljast ettevõttest kolm arvatakse koguni esikümnesse,» kirjutas instituut.

«Hiina ettevõtetest suurim, lennukiehituskorportasioon AVIC, mille relvamüük on umbes 20,1 miljardit dollarit, on maailmas suuruselt kuues. Ettevõte China North Industries Group Corporation (NORINCO), mis pääses 17,2 miljardi dollarise käibega pingereas kaheksandale kohale, on tegelikult maailma suurim maapealsete süsteemide tootja,» arvasid asjatundjad.