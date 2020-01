Soomes rünnati värvipüssiga sünagoogi

Tähtineni sõnul ei ole vandalism Turu juudikogukonna vastu haruldane, kuid erakordseks teeb selle rünnaku just toimumise aeg. «Mingisugune vandalismi- või terroriakt võib iga päev toimuda. Täna on sellel suurem tähendus, kuna on 27. jaanuar ehk pidupäev,» sõnas Tähtinen Helsingin Sanomatele. Täna möödub 75 aastat Auschwitzi koonduslaagri vangide vabastamisest.

Turu juudi kogukond tähistas Auschwitzi vabastamisega seotud üritusi eile õhtul, kui sünagoogi oli palgatud turvama eraturvafirma. Tähtineni sõnul on selline vandalismiakt just täna väga kõnekas. «Me ei räägi vaid ajaloo julmustest. Ideoloogiad, mis olid mõjukad 70 aasta tagasi, on jätkuvalt elus. See teeb muret.»