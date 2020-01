Põlissoomlasest parlamendisaadik sõimas politseiülemat «munadeta hädaldajaks»

«Kas midagi ei või enam õelda?» kirjutas Taponen. «Sõnavabadus on põhiinimõigus, mis ei ole siiski täielikult piiramatu. Sõnade sihtmärgiks olevatel inimestel on ka õigused, mida ühiskond kaitseb. Üksikisikuid või inimrühmi ründavad sõnavõtud ei vääri sõnavabaduse kaitset.»

Ano Turtiainen vastas oma tviidiga. «Sõnavabadus on vabadus õelda mida tahes. See on teine asi, kui õelduga ollakse süüdi mingis kuriteos, nagu näiteks ähvardamine või kuriteole õhutamine. Aga sind või sarnaseid munadeta hädaldajaid võib sõnadega kujutada milleks iganes. Mõttetu ohvrirolli demonstreerimine.»