Iraan süüdistas Euroopat tuumaleppega seoses rassismis

«Pärast Ühendriikide ja Euroopa korduvaid rikkumisi ei ole Iraanil õigust kasutada artiklit 36, seda hoolimata Euroopa ametnikele saadetud kirjalikest teadetest,» ütles minister Mohammad Javad Zarif, täpsustamata, kuidas see õigus Iraanilt võetud on.

Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa käivitasid 14. jaanuaril tuumaleppe vaidluste lahendamise mehhanismi, mida näeb ette leppe artikkel 36. Samas on nad rõhutanud, et on tuumaleppele endiselt pühendunud.