Tapjaviirus pani hiinlased kohalikke võime kritiseerima

Kaitseriietust kandnud Li tänas Reutersi teatel täna Wuhani meditsiinitöötajaid nende tegutsemise eest. Tänase päeva jooksul tõusis ohtliku viiruse tõttu surnute arv 81 inimeseni.

Peaminister lubas ühtlasi teha jõupingutusi, et garanteerida Wuhanile piisavad ressursid viirusega võitlemiseks. Tema sõnul saabub piirkonda lähipäevil veel 2500 meditsiinitöötajat.

Li on kõrgeim Hiina ametnik, kes Wuhani viirusepuhangu algusest saadik külastanud on. Ta vaatas üle ka tohutul kiirusel püstitatava haigla ehitustööd.

Hiina peaminister Li Keqiang (vasakul) ehitusplatsi külastamas. FOTO: STR/AFP/Scanpix

Hubei provintsi kohalikke võime on aga tabanud kriitika. Kohalike elanike sõnul ei ole võimud suutnud piisavalt edukalt viirusega võidelda. Erilist tähelepanu on pälvinud Hubei kuberner, kes eksis ühe hiljutise pressikonverentsi ajal kahel korral provintsis toodetavate näomaskide arvudest rääkides.

«Kui ta suudab andmetega mitu korda eksida, siis pole ime, et haigus on nii hullusti levinud,» ütles üks sotsiaalmeediaplatformi Weibo kasutaja.

Wuhani linnavõimud on aga oma vigu vähemalt osaliselt tunnistanud. Nii ütles linnapea Zhou Xianwang riigitelevisioonile CCTV, et linn ei ole kriisiga piisavalt hästi toime tulnud ja näitas üles valmidust ametist tagasi astuda.

Praeguseks on 11 miljoni elanikuga Wuhan muutunud suletud linnaks, piirangud on kehtestatud kogu 60 miljoni elanikuga Hubei provintsile. Sealsed elanikud on väidetavalt sattunud ka erinevates Hiina piirkondades võimude tähelepanu alla seoses hiljutiste reisidega.

Üks Põhja-Hiina maakond pakub väidetavalt 1000 jüaani (130 euro) suurust vaevatasu vihjete eest, mis viivad Wuhanist pärit inimesteni, kes ei ole end võimude juures registreerinud.

Äriringkonnad kardavad, et viirus võib kahjustada riigi majandust. Kui aastatel 2002-2003 pääses Hiinas valla üle maailma pea 800 elu nõudnud SARSi epideemia, langes näiteks nõudlus lennureiside järgi Aasias 45 protsenti. Usutakse, et kuna Hiinast pärit reisijaid on praegu rohkem, siis võib ka viiruse majanduslik mõju olla suurem.

Tänaste andmete kohaselt tõusis haigusjuhtude arv Hiinas 2835ni, neist pooled on esinenud Hubei provintsis. Ekspertide hinnangul on aga tõenäoline, et haigestunute arv on märksa suurem. Seni on Hubei provintsis haigus nõudnud 76 inimelu, viis surmajuhtumit on aset leidnud mujal Hiinas.

Hongkong ei luba alates tänasest üle piiri inimesi, kes on viimase kahe nädala jooksul Hubei provintsi külastanud. Seni on Hongkongis tuvastatud kaheksa haigusjuhtu.

Hiina otsustas aga uusaastapidustustega seotud puhkust pikendada selle nädala lõpuni. Tavaliselt reisivad Hiina uusaasta paiku miljonid hiinlased, kuid sel aastal olid paljud neist sunnitud epideemia tõttu oma reisiplaanid tühistama.

Arvatakse, et uus koroonaviirus hakkas levima eelmise aasta lõpus Wuhani turult. Seni pole aga haigusest täielikku ülevaadet ja teada pole ka see, kui surmav see on ning kui kiiresti viirus levib.

Riiklik terviseminister Ma Xiaowei sõnas eile, et viiruse peiteaeg võib olla kuni kahe nädala pikkune. Samas on Hiina võimude sõnul praeguseks selge, et viirus nakkab ka peiteaja jooksul.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) hinnangul võib peiteaeg olla 2-10 päeva. Seni pole WHO nimetanud viiruse levikut globaalseks terviseriskiks, kuid mõned eksperdid on avaldanud kahtlust seoses Hiina võimekusega selle levikut piirata.