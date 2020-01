Põlissoomlased viskavad noorteorganisatsioonist etnonatsionalistid välja

Seda loodetakse teha reeglimuudatusega, mis annab hääleõiguse noorteorganisatsioonis vaid liikmelisusega emaorganisatsioonis. Alaealised võiksid tulevikus saada noorteorganisatsioonis vaid hääletusõiguseta noorliikmeks.

Põlissoomlaste erakonnasekretär Simo Grönroos teatas väljaandele Uutissuomalainen, et reeglimuudatusega loodetakse erakonnast välja kitkuda kõige tõsisemad etnonatsionalistid, kes seovad soomlaseks olemise nahavärvi ja sugupuuga.

Põlissoomlaste juht Jussi Halla-aho ütles Ilta-Sanomatele, et erakonna meelest ei ole mõtekas rahastada tegevust, mis on erakonna põhimõtetega vastuolus.

«See ei puuduta tervet noorteorganisatsiooni, vaid teatud koolkonda selle sees,» sõnas Halla-Aho. «Ma ei kasuta meelsasti terminit etnonatsionalist, kuna erakonna põhimõte on see, et soomlus on muu, kui see, mis inimese passis kirjas, kuigi ka seda võib käsitleda mitmel eri taval. Mingisugused rassiteooriad ei ole immigratsiooni kohapealt olulised või soovitavad, kuigi teatud tasemel neid peetakse otsekui poliitika põhiküsimusena.»

Halla-Aho kirjutas oktoobris Facebookis, et erakonna eesmärkide hulka ei kuulu geneetiline järelvalve või soomluse määratlemine ja piiritlemine. Sõnavõtu põhjuseks oli põlissoomlaste noorteorganisatsiooni Twitteri-kontolt postitatud tviit, kus oli pilt tumedanahalisest perekonnast ning üleskutse hääletada Euroopa Parlamendi valimistel põlissoomlasi, «kui ei soovita, et Soome tulevik näiks välja selline.»

Haridus- ja kultuuriministeeriumi katkestas peale seda tviiti noorteorganisatsiooni rahastuse ning nõudis tagasi juba makstud summa 115 000 eurot. Uutissuomalaineni teatel katkestab erakond koostöö noorteorganisatsiooniga, kui seda erakonna poolt soovitatud reeglimuudatust ei kiideta noorteorganisatsiooni veebruaris toimuval koosolekul heaks.

«Noorteorganisatsioon otsustab ise enda reeglite osas, nende heaks kiitmise või heaks kiitmata jätmise. Kindlasti mõeldakse, et siin on tegemist erakonna sooviga meeldida teistele erakondadele või olla salongikõlbulik. See ei ole aga põhjus. Me ei soovi toetada ja rahastada sellist tegevust, mis ei ole kohane erakonna eesmärkidega.»