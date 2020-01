Saksamaal leidis kinnitust esimene koroonaviiruse juhtum

«Starnbergi regioonis elav mees on nakatunud uude koroonaviirusesse,» ütles liidumaa tervishoiuministeeriumi eestkõneleja.

Patsient on isoleeritud ja jälgimise all.

Ministeeriumi kõneisik ei täpsustanud, kus mees haigestus, kuid lisas, et patsient on meditsiiniliselt heas seisundis.

Viimastel andmetel on viirusesse surnud 82 inimest. Hiina pealinna ametnikud teatasid esmaspäeval esimesest koroonaviiruse surmajuhtumist Pekingis.

Maas lisas, et valitsus arutab koroonaviiruse levikut kriisikõnelustel terviseekspertidega.

Ministri sõnul kaalub Saksamaa ka oma kodanike evakueerimist Wuhanist, mis on viirusepuhangu keskmes. Ta märkis, et praegu on selles linnas «kahekohaline arv» sakslasi.