Ekspertide arvates kestab Hiina viirusepuhang vähemalt kuu

«Parimal juhul seisab meil ees olukord..., kus see (puhang) kestab läbi kevade suveni ja siis vaibub,» ütles Toronto ülikooli professor David Fisman ühendusele ISID.

«See pole miski, mis lõppeb järgmisel nädalal või järgmisel kuul,» lisas professor Alessandro Vespignani USA Northeasterni ülikoolist.

Epidemioloogidel kristallkuuli pole. Neile on saada uuest viirusest vaid infokillud, mille pinnalt ehitavad nad haigestunute kohta matemaatilisi prognoose ning võrdlevad neid varasemate puhangute. Kuid paljud nende hüpoteesid on jätkuvalt kinnitamata.

Kuni eelmise nädalavahetuseni arvasid uurijad, et nakatunud inimesed ei suuda teisi nakatada kuni neil tekivad sümptomid nagu palavik, hingamisprobleemid ja kopsupõletik. Kuid Hiina võimud ütlesid pühapäeval, et nad tuvastasid vastupidist.

USA ametnikud ütlesid esmaspäeval, et nemad sümptomiteta inimeste nakatamisvõimet seni kinnitanud pole, kuid kui Hiina ametnikel on ikkagi õigus, siis muudab see oluliselt puhangu dünaamikat.

Lisaks on võrdlemisi uus teave, et viiruse inkubatsiooniaeg on umbes kaks nädalat.

Eksperdid on viimastel päevadel välja arvutanud iga puhangu jaoks tähtsa arvu: reproduktsiooni alusarvu R0. See näitab, mitu inimest on üks inimene keskmiselt nakatanud.

Ekspertide hinnangud jäävad 1,4–3,8 vahele, ütles Fisman. Neid arve peetakse mõõdukaks hinnanguks.

Maimuna Majumder, kes töötab teadurina Harvardi ülikoolis ja Bostoni lastehaiglas, ütles, et arv iseeneses paanikaks põhjust ei anna, sest arv näitab keskmist. Mõned inimesed võivad nakatada paljusid, samas kui teised väheseid, lisas ta.

Tema sõnul on hooajalise gripi R0 1,3, samas kui 2002.–2003. aastal peamiselt Mandri-Hiinas 8000 inimest nakatanud ja 774 tapnud SARS-i R0 oli 2–5. Leetrite R0 on 12–18.

Karantiinid, muud eraldamise meetmed, süstemaatiline kätepesu ja maskide kandmine võivad keskmist alla tuua. Kui R0 langeb alla ühe, siis epideemia vaibub.

Samas rõhutavad eksperdid, et viiruse elutsüklit arvestades muutub Hiina rakendatud meetmete mõju tuntavaks nädala-kahe pärast.

«Mida rohkem me selle kohta teada saame, seda rohkem näib ta nagu SARS,» ütles Fisman. «SARS oli kontrollitav, loodetavasti on see ka. Kuid see selgub mõne nädala pärast.»

«See kestab mitu nädalat, tõenäoliselt mitu kuud, ja keegi ei tea, kuhu see kõik viib,» lisas ta.

Nakatunute ametlik arv on Hiinas üle 4000 ja surnuid on üle saja. Väljaspool Hiinat on kinnitatud nakatunuid üle 50.

Kuid Hiinas nakatunute arv, kui sisse arvata ka seni tuvastamata nakatumised, on tõenäoliselt üle 25 000, ütles Vespignani. Tema arvamus põhineb Northeasterni kokku pandud grupi analüüsil.

Hongkongi ülikooli teadurite arvates on arv nüüdseks üle 40 000.

«Kaks-kolm korda suurema arvu saamine on lihtne, isegi ainuüksi Wuhani linnas,» ütles Vespignani viitega viiruse epitsentrile.

«Kui mõju laieneb teistele suurematele aladele, siis saavad need arvud olema palju suuremad.»