Rappa läinud intervjuu ajas USA välisministri ajakirjandusega tülli

Puhkenud tüli valguses otsustas USA välisministeerium eemaldada NPRi ajakirjaniku delegatsioonist, mis ministriga Ukrainasse, Ühendkuningriiki, Valgevenesse, Kasahstani ja Usbekistani kaasa lendab. Kohast Pompeo lennukis jäi ilma NPRi reporter Michele Keleman.

Välisministeeriumi korrespondentide ühenduse sõnul on tegu Pompeo kättemaksuga möödunud nädalal NPRile antud intervjuu eest, kus kogenud ajakirjanik Mary Louise Kelly küsis ministrilt teravaid küsimusi Iraani ja Ukraina kohta.

Pompeo otsustas intervjuu ootamatult lõpetada pärast seda, kui Kelly uuris diplomaadi käest, kas ta võlgneb endisele USA suursaadikule Ukrainas Marie Yovanovichile vabanduse, kuna ei kaitsnud suursaadikut president Donald Trumpi isikliku advokaadi Rudy Giuliani poolt algatatud laimukampaania eest.

Pärast salvestuse lõppu võttis minister ajakirjaniku eraviisiliselt ette. «Kas sa arvad, et ameeriklased hoolivad Ukrainast?» olla Pompeo ajakirjaniku käest küsinud.

Kelly sõnul oli Pompeo tema peale karjunud ja kasutanud ebatsensuurseid väljendeid, kogu emotsionaalne vihapurse olla kestnud umbes sama kaua kui intervjuu ise.

Seejärel üritas minister ajakirjanikku lõksu püüda, lastes oma abidel ruumi tuua ilma riiginimedeta kaardi ning käskinud Kellyl Ukraina peale osutada. Kümneid aastaid välispoliitikaga tegelenud ja muu hulgas ka luure- ning kaitseküsimusi katnud Kelly olevat kaardil Ukrainat näidanud. Pompeo vastas: «Rahvas kuuleb sellest.»

Nii ka läks, sest Kelly rääkis eetris pärast intervjuu avaldamist oma versiooni juhtunust.

Veidi aega hiljem andis välisministeerium välja avalduse, kus süüdistati meediat katsetes president Trumpi ja tema administratsiooni kahjustada. Väideti ka, et Kelly olevat Pompeole kahel korral valetanud, öeldes, et räägitakse vaid Iraanist ja lubanud, et pärast intervjuud toimunud jutuajamine jääb nende kahe vahele. Avalduse lõpus väideti, et Kelly osutas kaardil Ukraina asemel Bangladeshi peale.

Kelly sõnul oli tal Pompeo nõunikega kokku lepitud, et teemaks võetakse ka Ukraina. Ühtlasi puudus tema sõnul kokkulepe, et hilisem kohtumine ministriga on off the record ehk ei kuulu avaldamisele.

Washington Posti kätte jõudnud Kelly ja Pompeo pressinõuniku Katie Martini kirjavahetus näitab, et ministri leer oli teemadest siiski teadlik. Martin kirjutas ajakirjanikule päev enne intervjuud: «Tahtsin lihtsalt üle kinnitada, et püsime homses intervjuus Iraani teemadel. Tean, et tulid äsja Teheranist tagasi, seega sooviksime jääda Iraani juurde ja mitte teemade vahel hüpata. Kas saame selles kokku leppida?»

Kelly vastas: «Olen tõesti äsja Teheranist naasnud ja plaanin sel teemal alustada. Samuti Ukraina. Ja kes teab, millega uudistejumalad öösel lagedale tulevad. Ma pole kunagi nõus ühtegi teemat laualt ära võtma.»

Välisministeeriumi korrespondendite ühendus soovitas ministeeriumil aga NPRi ajakirjaniku delegatsioonist eemaldamise otsust muuta, öeldes, et reporter Kelemen on professionaal, kes on kahe aastakümne jooksul välisministeeriumiga seotud teemasid katnud. «Palume lugupidavalt, et välisministeerium otsust muudaks ja lubaks Michele selleks reisiks lennukile,» kirjutas ühendus.

Pompeo annab intervjuusid väga harva. Üldjuhul räägib ta oma koduosariigi Kansase konservatiivsete või evangelistlike väljaannetega, kes temalt teravaid küsimusi ei küsi. Keeruliste küsimuste korral on Pompeo varasemalt korduvalt küsimuse esitanud ajakirjanikku rünnanud.

Näiteks 2018. aastal uuriti temalt, kas Trumpi ja Põhja-Korea diktaatori Kim Jong-uni vahel Singapuris sõlmitud tuumarelvitustamise leppe vaatavad üle ka relvastuseksperdid. Vihane minister vastas: «Ma leian, et see küsimus on solvav ja ausaltöeldes naeruväärne.» Ta väitis ka, et selliste küsimuste esitamine on ebaproduktiivne.

Veidi aega hiljem selgus, et Kim ei andnud tuumarelvitustamise kohta selliseid lubadusi, mida Trump ja Pompeo välja reklaamisid.

Ülehomme Ukrainasse jõudvast Pompeost saab kõrgeim USA ametiisik, kes pärast president Trumpi tagandamisprotsessi algust Ukrainat külastanud on. Algselt pidi välisminister Ukrainasse sõitma juba kuu alguses, kuid Iraanis lahvatanud probleemide tõttu otsustati visiit edasi lükata.

Pompeot ootab Kiievis ees ülesanne kinnitada Ukraina juhtidele, et USA toetab neid endiselt sõjas Venemaaga. Samas mängib Ukraina võtmerolli Trumpi tagandamisprotsessis ja see teeb ministri visiidi ebamugavaks.