USA pommitamiskampaania Afganistanis on viimase aastakümne ägedaim

USA viskas Afganistani sihtmärkide pihta mullu 7423 lõhkekeha. Nende arv on kasvanud märkimisväärselt. Näiteks 2009. aastal, mil USA presidendi Barack Obama oli oluliselt suurendanud USA sõdurite arvu Afganistanis, heideti Afganistanis 4147 lõhkekeha.

Ühendriigid on Afganistani pommitamist elavdanud 2016. aastast, mil tuli võimule Donald Trump. Ta tühistas varasemad piirangud, mille eesmärk oli tsiviilohvrite arvu piirata.

ÜRO ja inimõiguslased muretsevad, et õhulöökide kasv toob kaasa tsiviilohvrite kasvu.

Õhulöökide arv on kasvanud ajal, mil Washington ja Taliban proovivad jõuda rahuleppeni, mille alusel USA väed Afganistanist lahkuksid.

Pooled on üritanud leppeni jõuda juba aasta aega ning olid sellele lähedal septembris, kui president Donald Trump äkitselt teatas, et rahuprotsess on nurjunud.