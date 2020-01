Soomes põletasid neonatsid Iisraeli lipu

Neonatside Vabaduse poole (Kohti vapautta) liikumine teatas oma kodulehel, et lipp põletati nende meeleavalduse käigus. Liikumist peetakse keelustatud Põhjamaade Vastupanuliikumise (Pohjoismainen vastarinteliike) jätkuna, mille tõttu keelas Helsingi politsei eelmisel aastal iseseisvuspäeval nende meeleavalduse. Keskkriminaalpolitsei on liikumist uurinud, kahtlustades seda ebaseaduslikus ühendustegevuses.

Soome president Sauli Niinistö mõistis lipu põletamise ning eile toimunud Turu sünagoogi vastase rünnaku hukka. «Minu arust peaks olema nii, et selline kurjus ei leviks. Oleks kasulik olla teadlik sellest, mis võib inimese muutuda pahaks, ka tavalised inimesed. Kindlasti on alati propagandiste, kuid kuidas nad saavad endaga kaasa ka teised on miski, mis paneb mind selgelt muretsema.»

«Natsilipud lehvivad ning nüüd see Turu sündmus. Need on selged märgid sellest, et meil on selliseid isikuid.» Ka siseminister Maria Ohisalo mõistis mõlemad sündmused hukka.