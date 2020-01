Soomes on probleeme Amazoni Saksamaa internetipoest tellimisega

Mitmel Amazon.de internetipoes on toote juures kiri, et seda toodet ei saa Soome tellida. Varasemalt on vaid osa tooteid olnud selliste piirangute all, nagu näiteks liitiumakuga tooted, kuid eelmisel nädal kasvas mittesaadetavate toodete arv märgatavalt. Piirang puudutab ka selliseid tooteid, mille inimesed on juba varem ostnud.

Amazoni klienditeenindusest teatati Helsingin Sanomatele, et ettevõtte sai probleemist eelmisel nädalal aru ning seda üritatakse parandada. Amazonist ei osatud veel õelda, kui kaua vea parandamine aega võtab. Amazon.de klienditeenindaja sõnul said nad esmaspäeval mitmelt soomlaselt teada, et mingit toodet ei saa Soome tellida.